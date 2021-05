Goldman hebt Ziel für ABB auf 39 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB nach Zahlen von 37,50 auf 39,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern habe ein solides erstes Quartal hinter sich und liege mit seinen Prognosen für das laufende zweite Quartal über ihren und den Konsensschätzungen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe zudem, dass ABB, um den Wert des Portfolios zu steigern, einen Börsengang der E-Mobility-Sparte erwäge./ck/ag

