Goldman hebt Ziel für Alstria Office auf 13,40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstria Office nach Quartalszahlen von 13,30 auf 13,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der deutsche Markt für Büroimmobilien erweise sich in der Coronakrise als widerstandsfähig, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management der Immobiliengruppe habe in einer Telefonkonferenz von nur begrenzten Anreizen für Mieter gesprochen. Auch an den Bewertungen des Portfolios werde sich den Aussagen zufolge nicht viel ändern./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.