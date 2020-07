Goldman hebt Ziel für Amazon auf 3800 Dollar - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 3000 auf 3800 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Vor den Zahlen für das zweite Quartal lägen die Bewertungen im amerikanischen Internetsektor deutlich über denen der vergangenen fünf Jahre, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn dies durchaus gerechtfertigt sei, liege die Meßlatte vor der Berichtssaison nun sehr hoch. Bei den Aktien von Amazon, Google, Paypal, Peloton, Snap und Twitter sieht er derzeit die besten Möglichkeiten mit Blick auf die Zahlenvorlage. Vorsichtig ist er nach wie vor für Papiere aus dem Online-Reisesektor./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 03:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

