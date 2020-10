Goldman hebt Ziel für BASF auf 53 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die optimistischen Einschätzungen der Investoren hinsichtlich der operativen Entwicklung des Chemiekonzerns im zweiten Halbjahr hätten sie zu einer deutlichen Erhöhung ihrer Ergebnisprognose (Ebit) für das dritte Quartal bewogen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da der gegenwärtige Aktienkurs aber bereits eine Erholung einpreise, und sie mit einem trüberen Dividendenausblick rechne, bleibe es beim jetzigen Anlagevotum./edh/ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.