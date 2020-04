Goldman hebt Ziel für Boeing auf 209 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing nach Quartalszahlen von 189 auf 209 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Flugzeugbauers hätten einen Boden gefunden, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts sehr niedriger Markterwartungen seien die Zahlen positiv aufgenommen worden. Boeing könne auf längere Sicht wieder zu einem starken Free Cashflow zurückfinden./bek/he

