Goldman hebt Ziel für CRH auf 38 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für CRH von 37 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Energiekosten der Baustoffhersteller sollten im kommenden Jahr deutlich steigen, schrieb der neu zuständige Analyst Pierre de Fraguier in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte insbesondere die Hersteller schwerer Baustoffe wie Zement betreffen. Es sei aber unwahrscheinlich, dass dies komplett über höhere Preise an die Kunden weitergegeben werde. Der Experte kürzte daher seine Schätzungen. Der Experte kürzte daher seine Schätzungen und glaubt, dass CRH die Markterwartungen enttäuschen könnte. Das Kursziel für die Aktie steige lediglich wegen des veränderten Wechselkurses von US-Dollar zu Euro./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 17:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

