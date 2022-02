Goldman hebt Ziel für Engie an - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie vor den am 15. Februar erwarteten Jahreszahlen von 18,20 auf 18,50 Euro angehoben und die Aktie des Energiedienstleisters auf der "Conviction Buy List" belassen. Seit Mitte des vergangenen Jahres seien die Marktbedingungen deutlich besser geworden, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf höhere Strompreise, eine hohe Stromerzeugung durch Atomkraft und einen höheren Absatz. All dies dürfte zu stärkeren Ergebnissteigerungen geführt haben./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.