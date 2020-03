Goldman hebt Ziel für Eon auf 10,70 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon vor dem Kapitalmarkttag des Energiekonzerns von 9,80 auf 10,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sollte sich das Management bei der Investorenveranstaltung auf das große Kostensenkungspotenzial von geschätzt 3 Milliarden Euro jährlich fokussieren, könnte dies zum Kurstreiber werden, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fortgeschrieben auf eine Dekade, wäre bis 2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnanstieg (EPS) von 7 Prozent statt der von aktuell erwarteten 2 Prozent zu rechnen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 19:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

