Goldman hebt Ziel für Gerresheimer auf 108 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gerresheimer vor den am 13. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 106 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Spezialverpackungshersteller werde es zur Zahlenvorlage weniger ums Wachstum als um die Margen gehen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Kaufempfehlung bleibe aber unverändert, da sie erwarte, dass die jüngsten Investitionen eine nachhaltige Beschleunigung des Umsatzwachstums bringen dürften./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 16:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.