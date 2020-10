Goldman hebt Ziel für H&M auf 145 Kronen - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 130 auf 145 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Vorsteuergewinn im dritten Quartal habe ihn positiv überrascht und dies führe zu etwas höheren Schätzungen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Online-Wachstum und vermehrte Filialschließungen dürften den Vorsteuergewinn des Modehändlers im Jahr 2023 wieder auf das Niveau von 2019 heben. All dies ändere jedoch nichts an seinem negativen Votum./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 17:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

