Goldman hebt Ziel für HeidelbergCement auf 49 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für HeidelbergCement nach dem jüngsten Bericht zum ersten Quartal und aktuellen Daten von wichtigen Endmärkten des Baustoffherstellers von 46 auf 49 Euro angehoben. Er habe nun seine Ergebnisschätzungen je Aktie (EPS) bis 2023 im Schnitt um etwa 5 Prozent hochgesetzt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel begründete Creuset vor allem damit, dass er seine EPS-Schätzung für 2020 unter anderem wegen Wechselkurs-Effekten um mehr als 10 Prozent angehoben habe./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 15:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.