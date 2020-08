Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 12,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 12,00 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die für die Energiemärkte und die Volkswirtschaften im Allgemeinen zunehmend wichtiger werdende Wind- und Solarenergie dürfte die Bereitschaft der Kapitalmärkte erhöhen, für Wachstum zu zahlen und die Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit zu bewerten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Basis-Szenario bewertete er das unterstellte Wachstum bis ins Jahr 2035 und hält seine Annahmen zugleich für möglicherweise zu konservativ. Für Iberdrola sieht Gandolfi vor allem starke Chancen ab 2023./ck/la

