Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 14,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 13,50 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die großen Anbieter "grüner Energie" wie Iberdrola dürften ihre Gewinne je Aktie ein Jahrzehnt lang um jährlich durchschnittlich 9 Prozent steigern und auch danach noch weiter wachsen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 01:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.