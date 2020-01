Goldman hebt Ziel für Netflix auf 450 Dollar - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix vor den am 21. Januar erwarteten Zahlen von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Er rechne damit, dass das vierte Quartal des Video-Streamingdienstes die Erwartungen deutlich übertreffen werde, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettozahl an neuen zahlenden Abonnenten dürfte kräftig gestiegen sein und sowohl über der Unternehmensprognose als auch der des Konsens liegen./ck/la

