Goldman hebt Ziel für RWE auf 54 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 52 auf 54 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Deutschland habe zum vierten Mal binnen zwei Jahren die Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien angehoben und strebe nun bis 2030 mehr als eine Verdreifachung der Solar- und Windstromkapazitäten an, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dadurch habe das operative Ergebnis (Ebitda) des Energieversorgers für 2030 bis zu 50 Prozent Luft nach oben im Vergleich zu den bisherigen Unternehmensplanungen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

