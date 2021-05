Goldman hebt Ziel für Safran auf 146 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran nach Quartalszahlen von 144 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Ersatzteilgeschäft des Triebwerksbauers und Technologiekonzerns für die zivile Luftfahrt sei schwächer als erwartet ausgefallen, doch der Fokus der Anleger richte sich schon auf das ab dem zweiten Quartal in diesem Bereich zu erwartende Wachstum, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er setzt auf eine schnellere Normalisierung der Nachfrage, weshalb er seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) für 2023 anhob./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 16:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

