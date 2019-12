Goldman hebt Ziel für Safran auf 159 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran moderat von 158 auf 159 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts des Produktionsstopps für den Unglücksflieger 737 Max von Boeing habe er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Triebwerksbauers in den Jahren 2020 und 2021 reduziert, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er sein Bewertungsmodell um ein halbes Jahr in die Zukunft verschoben, begründete er das etwas höhere Kursziel./la/ck

