Goldman hebt Ziel für Saint-Gobain auf 54 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Verschlankung des Baustoffkonzerns könnte dessen Profitabilität (Ebit-Marge) von zuletzt 7,5 Prozent auf bis zu 11 Prozent steigen lassen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem könnten 10 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung durch weitere Veräußerungen von Nicht-Kernaktivitäten freigesetzt und die Kapitalstruktur durch Rückkäufe weiter verbessert werden./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 21:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

