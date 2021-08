Goldman hebt Ziel für Salesforce - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce vor Zahlen von 320 auf 335 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Kash Rangan rechnet angesichts der anhaltend starken Nachfrage und des Margenpotenzials mit einem weiteren ordentlichen Quartal des Softwarekonzerns. Der SAP-Konkurrent sei gut positioniert, um von den langfristigen Branchentrends zu profitieren, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige die im Juli abgeschlossene Übernahme des Bürokommunikationsdienstes Slack./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 21:15 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

