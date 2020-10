Goldman hebt Ziel für Software AG auf 47 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Software AG vor Zahlen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Softwarekonzerns dürfte im dritten Quartal solide ausfallen, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass es sich mit dem ersten Halbjahr messen könne, die mittelfristige Dynamik bleibe aber intakt. Er erhöhte den in seinem Modell berücksichtigten Bewertungsmultiplikator./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

