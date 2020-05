Goldman hebt Ziel für Teamviewer auf 50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 44 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die hohe geschäftliche Dynamik des Softwareanbieters unterstrichen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Tempo dürfte in den kommenden Quartalen etwas nachlassen, wobei die verstärkten Investitionen wohl auf den operativen Margen lasten werden./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 23:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

