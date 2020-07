Goldman hebt Ziel für Tesla auf 1475 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla von 1300 auf 1475 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Delaney lobte das zweite Quartal des Elektroautobauers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als "stark" und passte seine Schätzungen bis 2021 nach oben an - vor allem für das laufende Jahr. Vollständig autonomes Fahren, die Margenentwicklung und Auslieferungszahlen dürften auf absehbare Zeit im Mittelpunkt der Debatte stehen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 15:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.