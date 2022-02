Goldman hebt Ziel für Vodafone auf 185 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 180 auf 185 Pence angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres des Telekommunikationskonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des soliden Geschäftsverlaufs hat Lee seine Schätzungen und das Kursziel angehoben./mf/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.