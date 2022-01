Goldman hebt Ziel für Volvo B auf 311 Kronen - 'Conv. Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B von 290 auf 311 schwedische Kronen angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Trotz der gedämpften Entwicklung im vierten Quartal dürfte das Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie im Jahr 2022 deutlich über dem des gesamten Wirtschaftszyklus liegen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Sektors sollten die Aktien der meisten kurzzyklischen Unternehmen mit günstigerer Positionierung in den kommenden zwölf Monaten besser abschneiden als die spätzyklischen, defensiven Titel. Denn erstere wiesen ein günstigeres Wachstumsumfeld und eine niedrigere Bewertung auf, während letztere von steigenden Zinsen belastet würden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 01:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.