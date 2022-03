Goldman hebt Ziel für Vonovia an - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia vor den am 18. März erwarteten Jahreszahlen von 67,80 auf 68,90 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Kursziel sei der Tatsache geschuldet, dass er nun den 20,5-prozentigen Anteil an Adler Group, der bisher von der Aggregate Holdings Invest gehalten wurde, in seine Schätzungen eingearbeitet habe, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf das unterbewertete Portfolio des Wohnimmobilienkonzerns und das defensive Wachstumsprofil./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 18:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.