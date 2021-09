GOLDMAN SACHS - Kaufwelle möglich

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 390,850 $ (NYSE)

Die Aktie der amerikanischen Bank Goldman Sachs startete nach einem Tief bei 130,85 USD aus dem März 2020 zu einer steilen Rally. Diese führte die Aktie am 06. Januar 2021 erstmals über das alte Allzeithoch bei 275,31 USD aus dem März 2018.

Seitdem setzt der Wert diese Rally fort. In der Spitze kletterte er bisher 420,76 USD. Mit diesem Hoch prallte die Aktie an der oberen Begrenzung eines Trendkanals ab, in dem sie sich seit einem Konsolidierungstief vom 29. März 2021 aufhält.

Nach diesem Hoch setzte der Wert fast auf die untere Begrenzung zurück, erholte sich aber zuletzt wieder. Am Donnerstag erreichte der Wert den EMA 50, der auch am Freitag eine zu hohe Hürde war. Verkaufsdruck kam aber an diesem EMA nicht auf.

Kaufsignal, wenn ...

Gelingt der Aktie von Goldman Sachs ein Ausbruch über den EMA 50 bei aktuell 393,20 USD, dann könnte die Aktie zu einer weiteren Rally anziehen. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 420,76 USD oder sogar an die obere Begrenzung des Trendkanals bei aktuell 432,70 USD führen.

Ein Rückfall aus dem Trendkanal, dessen Unterkante heute bei 370,49 USD verläuft, wäre allerdings ein deutliches Signal für eine größere Konsolidierung. Dieses könnte zu Abgaben in Richtung 309,14 USD führen.

Fazit: Die Aktie von Goldman Sachs hat gute Aussichten auf ein weiteres Kaufsignal und anschließend auf eine weitere Rally.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)