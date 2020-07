GOLDMAN SACHS - Trotz guter Zahlen am Widerstand gescheitert

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 216,900 $ (NYSE)

The Goldman Sachs Group Inc. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $6,26 die Analystenschätzungen von $3,78. Umsatz mit $13,3 Mrd. über den Erwartungen von $9,73 Mrd.

Die nackten Zahlen lassen erkennen, dass auch die US-Investmentbank Goldman Sachs zur Riege der Coronagewinner gezählt werden kann. Die auf der einen Seite belastenden Rücklagen für mögliche künftige Kreditausfälle wurden durch das Investmentbanking und das Kreditgeschäft selbst mehr als wettgemacht. Insgesamt lagen die Einnahmen im zweiten Quartal sogar deutlich über dem Vergleichsquartal des Vorjahres.

Charttechnischer Widerstand nicht gebrochen

Die Zahlen führten zunächst im frühen Handel zu einem Kurssprung von rund 5,00 % und so zu einem Anstieg über das bisherige Erholungsrallyhoch bei 222,98 USD und damit an den starken Widerstandsbereich von 223,00 bis 228,00 USD. Allerdings wurde der Kurssprung sofort wieder abverkauft, was im Kontext mit dem Scheitern an den nahen Hürden bärisch zu werten ist.

Denn idealerweise hätte die Goldman Sachs-Aktie den Schwung der Quartalszahlen zu einem Ausbruch über 228,00 USD und damit einem weiteren mittelfristigen Anstieg bis 245,00 und 250,60 USD nutzen können. Die Chance auf einen solchen Ausbruch ist zwar oberhalb von 207,79 USD weiter vorhanden. Nach dem gestrigen Kursrückgang ist die Wahrscheinlichkeit eines vorherigen Tests dieser Unterstützung jedoch wesentlich höher.

Sollte der Wert dagegen auch unter 207,79 USD einbrechen, wäre ein Verkaufssignal aktiv, dem Abgaben bis 188,66 USD und 180,73 USD folgen dürften. Damit wäre die Veröffentlichung der Quartalszahlen zum vorläufigen Schlusspunkt der Erholungsrally geworden.

The Goldman Sachs Group Inc.

