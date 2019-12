Goldman Sachs zahlt Dividende an die Aktionäre aus

Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, NYSE: GS) wird am Montag eine Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Record date war der 2. Dezember 2019.

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 5,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,17 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 230,66 US-Dollar (Stand: 27. Dezember 2019). Der im Dow-Jones-Index gelistete Konzern gab am 15. Oktober 2019 seine Geschäftszahlen bekannt. Im dritten Quartal 2019 erwirtschaftete Goldman Sachs einen Umsatz von 8,32 Mrd. US-Dollar, dies waren 6 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 US-Dollar (Vorjahr: 6,28 US-Dollar). Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 38,08 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 81,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Dezember 2019). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de