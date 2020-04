Goldman senkt Apple auf 'Sell' - Ziel 233 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Apple von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 233 US-Dollar gesenkt. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die allgemeine Wirtschaft und einige Endmärkte von Technologieunternehmen seien beträchtlich, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Branche. Er reduzierte die Prognose für die im kommenden Jahr abgesetzten iPhones um sieben Prozent./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 22:12 / PDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.