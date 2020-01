Goldman senkt Konecranes auf 'Sell' und Ziel auf 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Konecranes von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 25 Euro gesenkt. Angesichts steigender Bruttoinlandsprodukte und einer Abnahme gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten rechne sie 2020 für die Kapitalgüterbranche in Europa allgemein mit einem moderaten Wachstum aus eigener Kraft und leicht steigenden Margen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den finnischen Maschinenbauer indes sieht sie ein beträchtliches Risiko, dass zahlreiche Analysten ihre Schätzungen senken werden. Zudem verwies sie auf gedämpfte Erwartungen für Investitionsaufwendungen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 04:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.