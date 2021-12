Goldman senkt Novartis-Ziel auf 106 Franken - 'Conv. Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 106 Franken gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Keyur Parekh berücksichtigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den jüngsten Deal, bei dem Roche seine Anteile aus dem Novartis-Besitz zurückkaufte. Wie zuvor schon betont, sehe er diesen Schritt für beide Seiten positiv. Novartis könne die freigewordenen Mittel anderweitig einsetzen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.