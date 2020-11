Goldman senkt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel 74,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Scout24 angesichts gestiegener Unsicherheiten von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel wurde von 77,30 auf 74,20 Euro gesenkt. Kurzfristig könne die Geschäftsdynamik des Betreibers von Online-Marktplätzen nachlassen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies auf die Intention des Managements, 2021 die Preise für Makler von Wohnimmobilien wegen Covid-19 nur moderat zu erhöhen. Die Pandemie könne zudem den Geschäftsimmobilien-Endmarkt beeinträchtigen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 04:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben