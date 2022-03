Goldman senkt Ziel für AB Inbev auf 57 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev nach Geschäftszahlen von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit den Zahlen für das vergangene Jahr habe der Gegenwind von der Inflation für die Bierbrauer zugenommen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar werde sich AB Inbev abzusichern versuchen, die Margen dürften im laufenden Jahr dennoch zurückgehen. Mit seinen gesenkten Annahmen für das Ergebnis je Aktie 2022 und 2023 liege er nun unter den Markterwartungen./bek/gl

