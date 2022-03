Goldman senkt Ziel für Adidas auf 300 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 335 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein starkes Auftragsbuch und Erwartungen eines zunehmenden Wachstums des China-Geschäfts dürften das operative Ergebnis (Ebit) des Sportartikelkonzerns 2022 um 7 Prozent steigern, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.