Goldman senkt Ziel für Commerzbank auf 6,90 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank angesichts der Berichtssaison im europäischen Bankensektor von 7,30 auf 6,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jernej Omahen erwartet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von der Branche ein starkes Schlussquartal eines starken Jahres 2020. Für die Commerzbank nahm er Anpassungen an seinen Schätzungen vor wegen höherer Kreditverluste, Restrukturierungskosten und einer Abschreibung auf den Firmenwert. Seine "Top Picks" sind BNP Paribas und die Credit Suisse./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 21:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

