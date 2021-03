Goldman senkt Ziel für Credit Suisse auf 14,50 Franken/'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Credit Suisse nach dem Ausfall eines Hedgefonds-Kunden von 16 auf 14,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jernej Omahen nannte dies in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine "ernste Entwicklung" für die schweizerische Großbank. Er komme zu einem Zeitpunkt, zu dem es am Markt ohnehin schon Sorgen um Risiken aus einmaligen Effekten gebe./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.