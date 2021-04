Goldman senkt Ziel für Deutsche Post auf 56 Euro - 'Conv. Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Post von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Patrick Creuset prognostiziert dem Logistiker in diesem Jahr starkes Wachstum. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie rechnet er mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von sechs Milliarden Euro. Damit wäre die Post zwei Jahre über Plan. Creuset änderte nun seine Kurszielmethodik von der SOTP- zur DCF-Methode./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021

