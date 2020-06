Goldman senkt Ziel für Deutsche Post - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Post von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Matija Gergolet reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) bis 2022 um durchschnittlich ein Prozent, hauptsächlich aufgrund eines schwächeren Marktumfelds im Speditionsgeschäft (Global Forwarding). Die Deutsche Post sei aber robust und gut positioniert und könne stärker aus der Coronakrise hervorgehen, glaubt der Experte./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.