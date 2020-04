Goldman senkt Ziel für Engie auf 13,10 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 14 auf 13,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Abgang des Chefs und der zurückgenommenen Zielen für 2020 bis 2022 hätten die Unsicherheiten erheblich zugenommen, schrieb Analyst Rakesh Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Veränderungen bei den Anlagen des Energiekonzerns dürften aber in den kommenden Jahren ein Antreiber für den Wert und das Wachstum sein./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 18:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.