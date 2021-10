Goldman senkt Ziel für Facebook auf 445 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen zum dritten Quartal von 455 auf 445 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar habe es einige negative Schlagzeilen gegeben und zunehmend mehr Investoren sorgten sich über Gegenwind für die operativen Trends, doch insgesamt sei der Quartalsbericht als positiv anzusehen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf angekündigte Investitionen in Sicherheit, aber auch auf künftige Wachstumsinitiativen./ck/la

