Goldman senkt Ziel für Flatexdegiro auf 32 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 34 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe vor den in knapp zwei Wochen anstehenden Aussagen des Online-Brokers zum ersten Quartal seine Schätzungen gesenkt, schrieb Analyst Charlie Mayne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit berücksichtige er das Geschäftsumfeld für Privatkunden sowie seine nun moderat höheren Erwartungen für die Marketingkosten im ersten Halbjahr 2022./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 19:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

