Goldman senkt Ziel für Nestle auf 119 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 120 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Analyse über den weltweiten Markt für Säuglingsnahrung sei er mit Blick auf alle internationalen Hersteller, die er bewerte, nun konservativer, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für den schweizerischen Nahrungsmittelhersteller, der rund zehn Prozent seines Umsatzes in diesem Bereich in China und anderen Schwellenländern (EM) generiere, blieb er dennoch positiv gestimmt. Die Schwäche in China werde wett gemacht durch ein diversifiziertes EM-Portfolio./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.