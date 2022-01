Goldman senkt Ziel für Netflix auf 450 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen und einem trüben Ausblick von 580 auf 450 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Während das vierte Quartal des Streamingdienstes den Erwartungen entsprochen oder sie übertroffen habe, seien die Aussagen zu den neuen Abonnenten enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hatte wie der Markt deutlich mehr erwartet. Nun rücke die Debatte über eine Normalisierung der Nachfrage nach der Pandemie, die Wettbewerbsdynamik in der Branche und die Positionierung von Netflix als reine Abo-Plattform in der breiteren Medienlandschaft wieder in den Fokus./ck/ag

