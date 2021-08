Goldman senkt Ziel für RWE auf 50,50 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE nach Halbjahreszahlen des Versorgers von 51,00 auf 50,50 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Dank eines höheren Beitrags der Solar- und Windenergie dürften die operativen Ergebnisse (Ebitda) in den kommenden fünf Jahren trotz des laufenden Ausstiegs aus Atom- und Kohleenergie weitgehend stabil bleiben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Nettoergebnis rechnet er wegen der Schließung von Kernkraft- und Kohlekraftwerken sowie steigender Fixkosten mit einem Rückgang auf rund eine Milliarde Euro./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 13:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.