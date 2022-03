Goldman senkt Ziel für RWE auf 53 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 54,50 auf 53 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Alle Anzeichen deuteten bei dem Energiekonzern auf ein anziehendes operatives Wachstum hin, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit dem Hinweis, dass die leicht beschleunigten Kapazitätserweiterungen durch die von ihm erwartete Normalisierung der Schwankungen am Terminmarkt in den kommenden fünf Jahren mehr als ausgeglichen werden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 02:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.