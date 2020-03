Goldman senkt Ziel für Schneider Electric auf 65 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 76 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Experten der US-Investmentbank gehen davon aus, dass das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr das niedrigste seit 2009 werden wird. Entsprechend kürzte Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für Aktien aus dem Investitionsgütersektor. Es gebe vereinzelt aber Chancen, etwa bei Aktien mit einer starken Bilanz oder guten Barmittelvorräten./tih/ajx

