Goldman senkt Ziel für Siemens auf 92 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens vor Quartalszahlen von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit ihren reduzierten Schätzungen für den Elektrotechnikkonzern reflektiere sie jüngste Konjunkturprognosen und die aktuellen Trends in den Endmärkten, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Vorlage der Zahlen Anfang Mai erwartet sie auch neue Informationen zur Mobilitätsstrategie des Konzerns. Ungeachtet der Herausforderungen für Siemens sei das Chance/Risiko-Verhältnis der Papiere attraktiv./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

