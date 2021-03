Goldman senkt Ziel für Teamviewer auf 52 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer wegen des Sponsorenvertrags mit Manchester United von 60 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla kürzte laut einer am Freitag vorliegenden Studie wegen der daher gesenkten Margenziele des Fernsoftware-Spezialisten nun seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis (Ebitda) bis 2025. Er sieht dennoch ausreichend Kurspotenzial, um seine Kaufempfehlung aufrecht zu erhalten./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.