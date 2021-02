Goldman senkt Ziel für Vivendi auf 31,80 Euro - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vivendi von 32,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der auf "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel kappte Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie aufgrund von geänderten Schätzungen für den Medienkonzern sowie nach aktualisierten Annahmen über Aktienrückkäufe. Zu den Neuigkeiten über das geplante Spin-Off der Tochter UMG schrieb sie, dass die Pläne helfen dürften, die Bedenken über die Kapitalverteilung und -zuweisung im Konzern zu zerstreuen. Zudem dürfte der Wert der Universal Music Group (UMG) dadurch sichtbarer werden./ck/edh

