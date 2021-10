Goldman senkt Ziel für Volvo B auf 270 Kronen - 'Conviction Buy '

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B von 278 auf 270 schwedische Kronen gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Daniela Costa kürzte wegen der sich weiter verschlechternden Lieferkettenproblematik ihre Jahresprognose für den Lkw-Bauer. Dennoch dürfte der Konzern im dritten Quartal die Markterwartungen übertreffen, schrieb die Expertin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für einen Kauf der Aktie spreche das robuste Margenpotenzial, die attraktive Bewertung und die gute Finanzlage sowie die Aussicht, die eigenen Ziele bei der E-Mobilität, zu übertreffen./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 21:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.